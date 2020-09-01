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Velilere KDV indirimi uyarısı

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu: Özel okullarca, okul ücretinin yüzde 1 KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki yüzde 7'lik farkın ödeme yapıldıysa velilere iadesi ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekir
 01 Eylül 2020 11:09
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Velilere KDV indirimi uyarısı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, eğitim ve öğretim hizmetlerinde katma değer vergisi (KDV) oranının yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından, özel okullarca okul ücretinin yeni KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki farkın ödeme yapıldıysa velilere iadesinin sağlanması ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kartaloğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki oranın yüzde 1'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kararın 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 döneminde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için geçerli olacağını belirten Kartaloğlu, bu kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında gerek veliler gerekse özel okullar için olumlu bir düzenleme olduğunu söyledi.

Karar kapsamında, henüz fatura düzenlenmediyse KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanacağını ifade eden Kartaloğlu, "Bu durumda özel okullarca okul ücretinin yüzde 1 KDV oranı üzerinden yeniden hesaplanması, aradaki yüzde 7'lik farkın ödeme yapıldıysa velilere iadesi ya da yapılacak ödemelerden mahsup edilmesi gerekir." diye konuştu.

- "Velilerden birçok soru geliyor"

Kartaloğlu, bu düzenlemenin tam okullar açılırken yapılmasının beraberinde bazı sorunları da getirdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü uygulamada birçok özel okul, şubat-mart aylarından itibaren kayıt yenileme işlemlerine başlamıştı ve birçok veli erken ödeme indirimlerinden de yararlanmak için daha önceden okul ücretlerinin tamamını ya da bazı taksitlerini ödemişti ve bu ödemelere ilişkin faturalarda KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanmıştı. Bu durumda daha önceki tarihlerde kesilen bu faturalarda yer alan yüzde 8 KDV'nin ne olması gerektiğine ilişkin velilerden birçok soru gelmeye başladı. Burada henüz başlamamış bir eğitim öğretim yılı dolayısıyla yapmış oldukları ödemelere ilişkin vergiler için KDV Kanunu'nun ilgili maddesine göre velilerin doğrudan özel okulların bağlı oldukları vergi dairelerine başvurmaları gerekir."

- "Gelir İdaresi düzenleme yapmalı"

Aksi durumda, aynı dönem için aynı sınıfta okuyan öğrencilerin vergi dolayısıyla farklı ücretle okumaları sonucunun doğacağına işaret eden Kartaloğlu, "Bir anlamda erken ödeme yapan veliler cezalandırılmış olacaklardır. Bu nedenle erken ödenen okul ücretlerine ilişkin KDV'nin iadesi konusunda Gelir İdaresi Başkanlığının bir düzenlemeyle okullara daha önce ödenen KDV'lerin beyanname üzerinde indirimini sağlaması ve iadelerin okul tarafından yapılması ya da taksitli ödemelerde gelecek taksitlerden düşülmesine imkan vermesi daha doğru olacaktır. Böylece çok sayıda veli, vergi dairelerini muhatap almak zorunda kalmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kartaloğlu, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nın servis ücretlerini ve öğrenci yurtlarına ilişkin ücretleri kapsamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ödemeler için yüzde 8 KDV uygulaması devam etmektedir. Yine yemek ücretleri için 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 KDV uygulanmaktadır. Servis, yemek ve yurt ücretleri için de 31 Haziran 2021'e kadar KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini bekliyoruz."
Anadolu Ajansı
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