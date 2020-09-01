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Bakan Soylu, DAEŞ'in sözde Türkiye emirini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı
 01 Eylül 2020 11:16
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın yakalanan sözde Türkiye emirinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı.

"(DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanması) Evinde ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bilgisayarlara el konuldu."

Bakan Soylu: DAEŞ'ın Türkiye emiri yakalandı
Anadolu Ajansı
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