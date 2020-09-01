Feyzioğlu'ndan avukatlık hizmetlerinde KDV indirilsin önerisi
TBB Başkanı Feyzioğlu: Belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir
|01 Eylül 2020 11:35
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