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Feyzioğlu'ndan avukatlık hizmetlerinde KDV indirilsin önerisi

TBB Başkanı Feyzioğlu: Belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir
 01 Eylül 2020 11:35
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Feyzioğlu'ndan avukatlık hizmetlerinde KDV indirilsin önerisi

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir."
Anadolu Ajansı
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