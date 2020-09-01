Hakkari'de intikal sırasında kaza: 1 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de intikal sırasında meydana gelen sırada bir askerin şehit olduğunu duyurdu
|01 Eylül 2020 11:40
|Yazdır
Hakkari Şemdinli'de meydana gelen kazada bir asker şehit oldu.
Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hakkari-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Uzmanlar, 2-3 yaş çocuklarının maske takmasını tavsiye etmiyor
01 Eylül 2020 13:30
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
01 Eylül 2020 13:25
|Koronavirüsü 5 ayda yendi
01 Eylül 2020 10:49
|Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir
01 Eylül 2020 09:25
|HSK Başkanvekili Yılmaz'dan yeni adli yıl mesajı
01 Eylül 2020 09:15
|Hükümetten koronavirüste 2'nci dalga hazırlıkları
01 Eylül 2020 08:25
|8 Ağustos'tan beri pozitifler bildirilmemiş
01 Eylül 2020 08:11
|Adli yıl virüs tedbirleri ile bugün başlıyor
01 Eylül 2020 07:40
|Meteoroloji saat verip uyardı: Sıcaklıklar artacak
01 Eylül 2020 07:28
|Koronavirüs şehre 'göç' ediyor: Memleketine gidenler dönüşe geçti
01 Eylül 2020 06:45