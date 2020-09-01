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Hakkari'de intikal sırasında kaza: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de intikal sırasında meydana gelen sırada bir askerin şehit olduğunu duyurdu
 01 Eylül 2020 11:40
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Hakkari Şemdinli'de meydana gelen kazada bir asker şehit oldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hakkari-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu."
Memurlar.Net
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