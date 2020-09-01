Çaycumalı öğretmenler uluslararası yarışmada

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mesai saatleri dışında, kendi araçlarıyla köy köy dolaşarak çocuklara bilimi sevdirmeye çalışan Hasan Yağlı İlkokulu öğretmenleri Zeynep ve Ali Hasırcı bu projelerini anlattığı video ile uluslararası alanda yarışıyor. Yarışma 21 Eylül'de sona eriyor.

Küresel Öğretmen Topluğu (Our Global Teacher Community) tarafından, 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' doğrultusunda, küresel bir soruna çözüm bulmak için yapılan ilham eğitim projeleri tanıtmak, farklı ülkelerdeki eğitimcilerin bu deneyimlerden yaralanmasını sağlamak için yapılan uluslararası yarışmada, Çaycuma Şehit Hasan Yağlı İlkokulu Öğretmenleri Zeynep ve Ali Hasırcı da yarışıyor. Hasırcı çifti "Bilimi Seviyor, Bilimi Keşfediyorum" adlı projeleriyle katıldığı yarışma için internet üzerinden yapılan oylamada en çok oy alan 100 proje, Dünya Eğitim Haftası'nda sergilenecek. Oluşturulan jüri ise bu projeler arasından ilk üçe giren projeleri belirleyecek.

"Hasırcı çifti köy okullarında bilim şenliği de düzenledi"

Zeynep ve Ali Hasırcı öğretmenler yaklaşık 3 yıldır, Çaycuma'nın köy okullarında "Bilimi Seviyor, Bilimi Keşfediyorum" adlı bir proje yürütüyor. Mesai saatleri dışında, kendi özel araçlarıyla, köy köy dolaşan Hasırcı çifti, temin ettikleri deney setleri ile köy okullarındaki çocuklara bilimi sevdirmeye çalışıyor. Buradaki öğretmenler ve çocuklarla birlikte arabalar, çamaşır makinesi, lamba, sese duyarlı ışıklar, asansör, araba park sensörleri, görme engelliler ve sokak hayvanlarına özel projeler geliştiren çift, iş insanlarının desteğiyle elde ettikleri bilim setlerini köy okullarına dağıtıyor. Şu ana kadar bine yakın öğrenciyle çalışma yapan öğretmenler, Çaycuma'da, bir de, Köy Okulları Bilim Şenliği düzenliyor.

"ZOKEV tarafından eğitim bilim ödülü verildi"

Bu çabaları nedeniyle Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından 2018 yılı eğitim bilim ödülüne layık görülen Hasırcı çifti, 2 dakikalık bir video haline getirdikleri bu çalışmalarıyla Our Global Teacher Community tarafından düzenlenen "Earth Project" adlı projede yarışıyor. Yarışma 21 Eylül'de son bulacak. Aynı tarihte en iyi 100 proje açıklanırken, 28 Eylül'de ise ilk üç belirlenecek. Yarışma için https://www.earthproject.org/challenge/ali-hasirci linkine tıklanarak 12 Eylül'e kadar oy kullanılabilecek.