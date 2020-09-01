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Beştepe'deki tören öncesi 'Kovid' testi talep edilen Kılıçdaroğlu tepkili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle 2020-2021 Adli Yılı'nı başlatacak. Törene CHP adına davet edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesi istendi. CHP MYK üyeleri ise duruma tepki göstererek, test istenmesini 'saygısızlık' olarak niteledi.
 01 Eylül 2020 11:55
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Beştepe'deki tören öncesi 'Kovid' testi talep edilen Kılıçdaroğlu tepkili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle 2020-2021 Adli Yılı'nı başlatacak. Törene CHP adına davet edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesi istendi. CHP MYK üyeleri ise duruma tepki göstererek, test istenmesini 'saygısızlık' olarak niteledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak yeni adli yıl açılış töreni de gündeme geldi.

AK Parti yönetimi, törene CHP adına davet edilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanvekili Haydar Akar'dan koronavirüs test sonuçlarını istedi. CHP MYK üyeleri ise duruma tepki göstererek, test istenmesini 'saygısızlık' olarak niteledi.

Adli tatil bugün sona eriyor

20 Temmuz'da başlayan adli tatil bugün sona eriyor. Yeni adli yıl ile birlikte adliyelerde birçok yenilik hayata geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşacak.
Yeni Şafak
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