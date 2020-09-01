İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|01 Eylül 2020 12:47
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AFYANKARAHİSAR
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Hattat Karahisar Mahallesi 21. Sokak'ta bir binadaki vatandaşlarda, testler sonucu koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Binadaki vatandaşların konutlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanması kararı alındığı bildirilen açıklamada, "Gerekli tedbirlerin ilgili kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesi, karantina adresinden tüm giriş ve çıkışların tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar hariç geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştır. Kamuda çalışanlar idari izinli sayılacak. Binadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubunca giderilecek." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari işlem başlatılacağı kaydedildi.
ADIYAMAN
Adıyaman'da 57 ev karantinaya alındı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 57 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 57 evde karantina uygulaması başlatıldı.
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