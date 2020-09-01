Okul öncesinde yüzlerce öğretmen norm fazlası oldu
|01 Eylül 2020 12:14
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Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine göre ilkokul, ortaokul ve liselere öğrenci kayıtları zorunlu iken ve sistem öğrencileri okula direkt yerleştirirken, okul öncesinde öğrenci kayıtları veli isteğine bağlıdır.
2020-2021 eğitim öğretim döneminde, geçen yıla göre, okul öncesi kayıtları en az %30 oranında düşmüş durumdadır. Bazı okullarda kayıtlar yarı yarıya düşmüştür.
Kayıtlar yarı yarıya düştüğü için bir çok sınıf dolamamış ve öğretmenler norm fazlası haline gelmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonunda yayımladığı yönetmelik düzenlemesiyle, okul öncesinde hızlı karar alabilmek için bazı yetkileri Bakanlık uhdesine aldı. Ancak aradan geçen süreye rağmen henüz bir tedbir alınmamıştır.
Hali hazırda, sınıflar oluşturulmakta olup, sınıf mevcutlarında bir düzenleme yapılmaması durumunda, norm fazlası öğretmenler, başka okullarda da ihtiyaç olmadığı için, dersleri olmadan okula gidip gelmek zorunda kalacaktır.
Yönetmelikte "Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. " hükmü yer aldığı için bir çok okul müdürü sınıfları 20 kişi ile oluşturmakta, sınıfların 10 kişi ile oluşturulabileceği yönünde bir karar alınması halinde sorunun çözülebileceği belirtilmektedir.
İŞTE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ HÜKMÜ
Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri
MADDE 6 - (1) Okul öncesi eğitim kurumlarında;
a) Güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.
b) Bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı artırılabilir. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10'un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder.
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