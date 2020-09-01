Okul öncesinde yüzlerce öğretmen norm fazlası oldu

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine göre ilkokul, ortaokul ve liselere öğrenci kayıtları zorunlu iken ve sistem öğrencileri okula direkt yerleştirirken, okul öncesinde öğrenci kayıtları veli isteğine bağlıdır.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde, geçen yıla göre, okul öncesi kayıtları en az %30 oranında düşmüş durumdadır. Bazı okullarda kayıtlar yarı yarıya düşmüştür.

Kayıtlar yarı yarıya düştüğü için bir çok sınıf dolamamış ve öğretmenler norm fazlası haline gelmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonunda yayımladığı yönetmelik düzenlemesiyle, okul öncesinde hızlı karar alabilmek için bazı yetkileri Bakanlık uhdesine aldı. Ancak aradan geçen süreye rağmen henüz bir tedbir alınmamıştır.

Hali hazırda, sınıflar oluşturulmakta olup, sınıf mevcutlarında bir düzenleme yapılmaması durumunda, norm fazlası öğretmenler, başka okullarda da ihtiyaç olmadığı için, dersleri olmadan okula gidip gelmek zorunda kalacaktır.

Yönetmelikte "Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. " hükmü yer aldığı için bir çok okul müdürü sınıfları 20 kişi ile oluşturmakta, sınıfların 10 kişi ile oluşturulabileceği yönünde bir karar alınması halinde sorunun çözülebileceği belirtilmektedir.

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