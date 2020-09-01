1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okul öncesinde yüzlerce öğretmen norm fazlası oldu

Pandemi dolaysıyla, okul öncesi kayıtları geçen yıla göre yüzde 30 oranında düştü. Yüzlerce öğretmen norm fazlası oldu.
 01 Eylül 2020 12:14
Yazdır
Okul öncesinde yüzlerce öğretmen norm fazlası oldu

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerine göre ilkokul, ortaokul ve liselere öğrenci kayıtları zorunlu iken ve sistem öğrencileri okula direkt yerleştirirken, okul öncesinde öğrenci kayıtları veli isteğine bağlıdır.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde, geçen yıla göre, okul öncesi kayıtları en az %30 oranında düşmüş durumdadır. Bazı okullarda kayıtlar yarı yarıya düşmüştür.

Kayıtlar yarı yarıya düştüğü için bir çok sınıf dolamamış ve öğretmenler norm fazlası haline gelmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı hafta sonunda yayımladığı yönetmelik düzenlemesiyle, okul öncesinde hızlı karar alabilmek için bazı yetkileri Bakanlık uhdesine aldı. Ancak aradan geçen süreye rağmen henüz bir tedbir alınmamıştır.

Hali hazırda, sınıflar oluşturulmakta olup, sınıf mevcutlarında bir düzenleme yapılmaması durumunda, norm fazlası öğretmenler, başka okullarda da ihtiyaç olmadığı için, dersleri olmadan okula gidip gelmek zorunda kalacaktır.

Yönetmelikte "Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. " hükmü yer aldığı için bir çok okul müdürü sınıfları 20 kişi ile oluşturmakta, sınıfların 10 kişi ile oluşturulabileceği yönünde bir karar alınması halinde sorunun çözülebileceği belirtilmektedir.

İŞTE YÖNETMELİĞİN İLGİLİ HÜKMÜ

Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri
MADDE 6 - (1) Okul öncesi eğitim kurumlarında;
a) Güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde ellişer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile normal eğitim yapılması esastır. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunludur.
b) Bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmaması esastır. Ancak talep olması ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı artırılabilir. Çocuk sayısı fazla olduğu takdirde ikinci grup oluşturulur. Ancak, her bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Eğitim ve öğretim yılı içinde çocuk sayısı 10'un altına düşen gruplar öncelikli olarak diğer gruplarla birleştirilir. Bunun mümkün olmaması durumunda bu gruplar eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar eğitimine devam eder.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çaycumalı öğretmenler uluslararası yarışmada
01 Eylül 2020 11:53		 Testi şüpheli çıkan bir öğretmen gözetim altına alındı
01 Eylül 2020 09:18
MEB, bu yıl il/ilçe emri vermeyecek mi?
31 Ağustos 2020 16:43		 Sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında
31 Ağustos 2020 10:19
Öğretmenlerin Ilgaz Dağı'ndaki istatistik eğitimi sona erdi
30 Ağustos 2020 15:42		 Lise öğretmeni uçma hayaliyle telefondan kontrol edilebilir uçak yaptı
30 Ağustos 2020 10:49
Seminere katılan öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı
29 Ağustos 2020 15:16		 '4,5 milyon kamu personeli gibi öğretmenler de işinin başında olacak'
29 Ağustos 2020 13:02
Eşi sağlık personeli olan öğretmenler, uzaktan çalışacak
28 Ağustos 2020 21:04		 Öğretmen'deki virüs şüphesi, 28 meslektaşını karantinaya aldırdı
28 Ağustos 2020 15:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:30 - Uzmanlar, 2-3 yaş çocuklarının maske takmasını tavsiye etmiyor13:27 - Polis ve bekçi tekme tokat kavga etti13:25 - Meteorolojiden sağanak uyarısı13:17 - Yargıtay: Arşivimizdeki dosya sayısı 4 yıl içinde yarı oranında azaldı13:07 - Antalya'da silahlı saldırıya uğrayan eski güreşçi öldü13:05 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
13:02 - İzmir'de boş arazide erkek cesedi bulundu12:59 - Ağabeyini tüfekle kazara vurarak öldüren muhtar gözaltına alındı12:57 - Ayaklı virüsler kol geziyor: 62 kişi dışarıda yakalandı12:53 - Selden etkilenen esnafa verilecek kredinin detayları belli oldu12:47 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi12:46 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
12:43 - Netflix de yayımlanması planlanan Cuties filmi ile ilgili Raportör raporunu tamamladı12:32 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Meis Adası uyarısı12:20 - İTO, İstanabul'un ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı12:18 - Dolar ve avroda gün ortası fiyatları12:14 - Okul öncesinde yüzlerce öğretmen norm fazlası oldu
12:05 - Erdoğan: Avukatlıkta da meslekten men yöntemi tartışılmalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir
Hükümetten koronavirüste 2'nci dalga hazırlıkları
8 Ağustos'tan beri pozitifler bildirilmemiş
Memurun dikkati 'dublörlü dolandırıcılığı' ortaya çıkardı
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı hayatını kaybetti
Maske yasağının olduğu kentte, Vali maskesiz denetim yaptı
İkinci elde ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
Temel Kotil'in durumuna ilişkin açıklama
DSÖ'den okulların açılması için dört maddelik tavsiye
Dolandırıcılar, Fizik Profesörünü de ağlarına düşürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef berk 1
ruj 1
tırnak kırılması 1
kdv 1
puanlama sistemi 1
tebdili kıyafetle denetim yapmak 2
94.gazi koşusu 2
Lie to me 1
kısa çalışma ödeneği 1
Endişe edecek bir durum yok 1
SON İLANLAR
Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi 10 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam