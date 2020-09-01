Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Meis Adası uyarısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur
|01 Eylül 2020 12:32
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