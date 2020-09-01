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İzmir'de boş arazide erkek cesedi bulundu

İzmir'in Balçova ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.
 01 Eylül 2020 13:02
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İnciraltı Mahallesi'nde boş arazide otomobilin yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerince cesedin Manisa'da yaşayan, evli ve 5 çocuk sahibi Ufuk Hasdikici'ye (44) ait olduğu tespit edildi.

Hasdikici'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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