Meteorolojiden sağanak uyarısı

Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane'nin doğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimleri ve Gümüşhane'nin doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.