1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis ve bekçi tekme tokat kavga etti... İşte o anlar

Şırnak'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı polis ile bekçi arasında tartışma çıktı. Yumruklu kavgaya dönüşen olayla ilgili inceleme başlatılırken, utandıran anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.
 01 Eylül 2020 13:39
Yazdır

Şırnak'ta yaşanan olayda polis ve bekçi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Bekçi, polisi uzaklaştırmak isteyince polis silahını yere atarak bekçiye saldırdı. Maske ya da nöbet nedeniyle çıktığı tahmin edilen kavga, kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

SHOW Haber'de yayınlanan görüntülerde bekçi ve polisin yumruklaştığı anlar, kavgayı fark eden kadın bekçinin arkadaşlarını çağırması ile sona erdi. Utandıran görüntülerin ardından olayla ilgili kavgaya karışan polis ve bekçi hakkında inceleme başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan anlarda, sinirlenen polisin silahını yere atarak tekme tokat bekçiye vurmaya başladığı görülüyor. Nöbet sırası ya da maske takma yüzünden çıktığı tahmin edilen kavga, bekçinin de karşılık vermesiyle büyüdü. Olay, yerde yumruklaşan meslektaşlarını gören kadın bekçinin ayırmasıyla son buldu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
97 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'İç çamaşırlı' mesaj göndermişti! Bakanlık harekete geçti
26 Ağustos 2020 19:49		 Promosyon parası ile makam aracı alan müftüye soruşturma
21 Ağustos 2020 16:57
Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı
21 Ağustos 2020 13:33		 MSB: Musa O. hakkında 10 Temmuz'da ihraç istemli soruşturma açılmıştı
19 Ağustos 2020 21:24
Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtara soruşturma
15 Ağustos 2020 17:07		 Güvensizlik algısı yaratan aile hekimine soruşturma
14 Ağustos 2020 10:59
Kırıkkale'de taziyeler yasaklandı, düğünler 4 saate indirildi
14 Ağustos 2020 10:33		 Eşine özel kadro açan Rektöre soruşturma
08 Ağustos 2020 22:32
Eski rektör Okudan'a hayali ameliyat soruşturması
08 Ağustos 2020 09:56		 Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
27 Temmuz 2020 09:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:06 - İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 11 gözaltı15:04 - Bankacılık sektörünün aktifleri 5,6 trilyon lirayı aştı14:55 - Gaziantep'te maganda kurşunuyla yaralanan kişi öldü14:53 - İBB, Hamidiye Sularına zam yaptı14:51 - Koronavirüs için test edilen ilaçta başarısız olundu14:41 - Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor
14:41 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti14:39 - Türkiye, doğal gaz ticaret merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor14:35 - Lavrov, Türkiye ile devam eden İdlib'deki çalışmaların ilerlediğini açıkladı14:17 - 20 bin öğretmen ataması yapıldı, sonuçlar e-devletten öğrenilecek14:15 - YÖK'ten tıp fakültelerine ilişkin açıklama14:13 - TED 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor
13:56 - Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verileceği tarih belli oldu13:52 - PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı13:46 - Kastamonu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi 14 gün sonra ölü bulundu13:41 - Bakan Selçuk'tan 'ücretsiz ders kitapları' açıklaması13:39 - Polis ve bekçi tekme tokat kavga etti... İşte o anlar
13:34 - Cezaevinden ev hapsine çıktı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir
Hükümetten koronavirüste 2'nci dalga hazırlıkları
Polis ve bekçi tekme tokat kavga etti... İşte o anlar
8 Ağustos'tan beri pozitifler bildirilmemiş
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verileceği tarih belli oldu
Memurun dikkati 'dublörlü dolandırıcılığı' ortaya çıkardı
İkinci elde ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
Maske yasağının olduğu kentte, Vali maskesiz denetim yaptı
Okul öncesinde yüzlerce öğretmen norm fazlası oldu
Memurların, çocuklarını sürekli işyerine getirmesi doğru mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Lie to me 2
masterchef berk 1
somer sivrioğlu 3
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 3
kısa çalışma ödeneği 1
tövbeler olsun 2
94.gazi koşusu 1
tebdili kıyafetle denetim yapmak 2
mame thiam 1
formula 1 istanbul grand prix'inin seyircili olması 1
SON İLANLAR
Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi 10 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam