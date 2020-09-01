Bakan Selçuk'tan 'ücretsiz ders kitapları' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk okullarda çocuklara dağıtılan kitaplar hakkında açıklama yaptı.
|01 Eylül 2020 13:41
|Yazdır
Bakan Selçuk'un paylaşımı:
Sevgili Öğrenciler,
Sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda sizleri ve velilerimizi bekliyor.
Maske ve mesafe kurallarına hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyorum.
Sevgili Öğrenciler,Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) September 1, 2020
Sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda sizleri ve velilerimizi bekliyor.
Maske ve mesafe kurallarına hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/oInuZa12tj
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|20 bin öğretmen ataması yapıldı, sonuçlar e-devletten öğrenilecek
01 Eylül 2020 14:17
|Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verileceği tarih belli oldu
01 Eylül 2020 13:56
|Bakan Selçuk'tan, formayla ders dinleyen öğrencilerle ilgili paylaşım
01 Eylül 2020 11:05
|MEB rehberlik alanında iki yönerge yayımladı
01 Eylül 2020 09:37
|Okullar buruk başladı
01 Eylül 2020 07:16
|Dünya Bankası'ndan, MEB'in uzaktan eğitimdeki başarısına övgü
31 Ağustos 2020 15:07
|Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı
31 Ağustos 2020 09:09
|Uzaktan eğitim ders zili bugün bilgisayarda çalacak
31 Ağustos 2020 06:40
|Yeni eğitim-öğretim yılı, uzaktan eğitimle yarın başlıyor
30 Ağustos 2020 14:07
|Çalışmalar tamamlandı, TRT duyurdu! Yarın başlıyor
30 Ağustos 2020 12:30