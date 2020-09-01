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Kastamonu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi 14 gün sonra ölü bulundu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 14 gündür aranan 76 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.
 01 Eylül 2020 13:46
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Kastamonu'da kestiği ağaç üzerine devrilen kişi 14 gün sonra ölü bulundu

Dereyücek köyü Kuz Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Pınar, 18 Ağustos'ta ayrıldığı evine geri dönmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmasına, Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar, Ağlı ve il merkezinden jandarma asayiş timleri, köpekli iz takip timi, ceset arama köpek timi, "drone" ile arama unsurları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi katıldı.

Ormanlık alanda 14 gün boyunca devam eden arama çalışmalarında 150 personel görev aldı.

Ekipler, Pınar'ı ormanlık alanda ölü olarak buldu. Yapılan incelemede Pınar'ın kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Anadolu Ajansı
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