PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.
|01 Eylül 2020 13:52
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Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri yaptıkları çalışmada, 2 PKK şüphelisinin düzensiz göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu belirledi.
Şüpheliler H.G. ve İ.S, Orhaniye köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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