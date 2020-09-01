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Koronavirüs için test edilen ilaçta başarısız olundu

Fransız ilaç üreticisi Sanofi, corona virüs tedavisinde kullanılmak üzere test edilen Kevzara ilacının başarısız olduğunu açıkladı
 01 Eylül 2020 14:51
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Koronavirüs için test edilen ilaçta başarısız olundu

Çin'de başlayan corona virüs salgını için aşı geliştirme çalışmaları devam ederken bir yandan da hastalığa yakalananları tedavi etmek için yöntemler deneniyor.

Fransa merkezli ilaç ve aşı devi Sanofi uzun süredir Covid-19 tedavisi için denenen bir ilacın başarısız olduğu bilgisini paylaştı.

Halihazırda 2 aşı denemesi yapan Sanofi, romatoid artrit tedavisinde kullanılan Kevzara ilacını da hastalığa yakalananların tedavisi için test ediyordu.

Regeneron'la beraber geliştirilen Kevzara için yapılan testlerin başarısız olduğu ve ilacın yeni testlere sokulmayacağı aktarıldı.

Şirketin CEO'su Paul Hudson yaz aylarındaki gelişmeler neticesinde geliştirilen aşıya güvenlerinin artırdığını söyledi.
NTV
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