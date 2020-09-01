Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verileceği tarih belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 7 Eylül 2020 yılında ödeneceğini duyurdu
|01 Eylül 2020 13:56
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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 7 Eylül 2020 yılında ödeneceğini duyurdu.
İşte MEB'in öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin yazısı
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