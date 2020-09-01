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TED 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu:- "Hayalimiz, 10 bin çocuğa nitelikli burs vermek. 10 bin çocuğun 1 milyon çocuğun hayatını değiştireceğine inanıyoruz. O, 1 milyon çocuğun da ülkenin kaderini değiştireceğine inanıyoruz"
 01 Eylül 2020 14:13
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TED 10 bin öğrenciye burs vermeyi hedefliyor

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 10 bin çocuğa burs vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bolu merkeze bağlı Doğancı köyünde bulunan Bolu Öncü Kolejinin bahçesinde TED-Bolu Öncü Koleji TED Akreditasyonu kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Pehlivanoğlu, TED'in kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Pehlivanoğlu, 92 yıllık geçmişe sahip TED bünyesinde 40 okul bulunduğunu belirterek, "Bunun yanı sıra yeni başladığı akreditasyon ve danışmanlık okulları var. Bir üniversitesi var. Butik üniversite tabiri kullandığımız 8 yıllık geçmişi olan bir üniversitesi var. Türkiye'nin her tarafına, Van'dan Edirne'ye, Mersin'den İstanbul'a yaygın bir şekilde eğitim yapımız var." diye konuştu.

Mali imkanı iyi olmayan çocukların ülkenin kaderini değiştirebileceğine işaret eden Pehlivanoğlu, şöyle devam etti:

"Babam ilkokulda Rize'nin Fındıklı ilçesinden kalkıp Kızılay Şefkat Yurdu'nda kalmasa bugün ben burada değildim. Onun için genel merkez olarak bizim burslarımız nitelikli burslar olarak tam eğitim ve tam destek bursları olarak geçer. Tam eğitim bursu ilkokul 5, 6. ve 7. sınıftan öğrencilerimizi alıyoruz, üniversitenin sonuna kadar cep harçlığı dahil okutuyoruz. Tam eğitim burslu çocuklarımız bizim okullarımızda okuyor. Tam destek burslu çocuklarımız ise lise birinci sınıftan mali imkanı düşük başarılı çocukları alıyoruz. Okumaya kendi okullarında devam ediyorlar. Şu anda böyle 3 bin çocuğumuz var."

Pehlivanoğlu, TED olarak bir hayallerinin olduğunu dile getirerek, "Hayalimiz, 10 bin çocuğa nitelikli burs vermek. 10 bin çocuğun 1 milyon çocuğun hayatını değiştireceğine inanıyoruz. O, 1 milyon çocuğun da ülkenin kaderini değiştireceğine inanıyoruz. Ülkenin neresinde doğarsa doğsun, ailelerin düşünce tarzı ne olursa olsun, hayat ve yaşam tarzları ne olursa olsun, ülkesini, toprağını ve insanını sevmek koşuluyla bu çocuklar bizim için kutsaldır." ifadelerini kullandı.

Eğitimin sosyolojik ve psikolojik gibi birçok bileşeni kapsadığını vurgulayan Pehlivanoğlu, uzaktan eğitimin, eğitim değil öğretim olduğunu kaydetti.

- "Bizim için dünyada bir eser bırakabilmek önemli"

Öncü Koleji Kurucusu Önder Tonyalı da iyi ve ilkeli eğitim verebilmek için çalıştıklarını belirterek, "23 yıllık bir şirketiz biz. Bu işin en tepesinde olan, devletimizin, Cumhuriyetimizin değerlerinden biri olan bir okulla beraber uzun yıllar yaşasın istedik. Düzce ve Bolu'da önümüzdeki yıllarda bu sürecin tamamlanacağını düşünüyoruz. Her iki şirket ve vakıfla beraber ülkemize iyi nesiller yetiştirsin diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Dünyada bir eser bırakabilmenin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Pehlivanoğlu, "Bizim için bu kurumun yüz yıllar boyu yaşayabilmesi önemli. Bu şekilde kalırsa biz de bu insanlığa büyük bir hizmet etmiş oluruz." dedi.

Toplantıya, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.
Anadolu Ajansı
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