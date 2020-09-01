Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
|01 Eylül 2020 14:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görüşmesi başladı...
Görüşmede Yavaş'ın, Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemeleri aktarması bekleniyor.
ANKARA'NIN SORUNLARI GÖRÜŞÜLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önceden randevulaşan Yavaş, belediyenin 11 projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak.
Görüşmede belediyeye otobüs alımı için imzalanması gereken belgelerin de masada olduğu ifade edildi.
Diğer yandan, 20 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçecek olan Ankapark'ın da gündeme geleceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/PnoPppImmuT.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 1, 2020
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