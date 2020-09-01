İBB, Hamidiye Sularına zam yaptı
İBB tarafından Hamidiye Sularına zam devam ediyor. Yapılan zamlarla birlikte damacana su 12,5, pet şişe su 16,5 TL oldu.
|01 Eylül 2020 14:53
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İBB tarafından Hamidiye Sularına zam devam ediyor. Yapılan zamlarla birlikte damacana su 12,5, pet şişe su 16,5 TL oldu.
DAMACANA 12,5 PET ŞİŞE SU 16,5
İBB tarafından Hamidiye Suları için daha önce damacanalar 9 liradan 11 liraya çıkartılırken bugünkü yapılan zamla 12,5 lira oldu. Pet şişe suları da yapılan son zamla birlikte 16,5 lira oldu.
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