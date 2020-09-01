Diyarbakır'daki evlat nöbeti 365. gününde
|01 Eylül 2020 15:14
|Yazdır
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 365. gününe girdi.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Hatice Ay, 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan evladından haber alamadığını belirterek, "Oğlum Muhammed için geldim. Evladımı HDP'den istiyorum. Yavrum, gel teslim ol, eve dön Muhammed." dedi.
Oğlu Fatih için evlat nöbetine devam eden Abdullah Demir de 365 gündür eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.
Eyleme başladıklarında HDP'lilerin, ailelerin uzun kalmayacağını düşündüğünü anlatan Demir, çocukları için sonuna kadar oturma eylemini sürdüreceklerini kaydetti.
Demir, "Devletimiz güçlü bir devlettir. 15 çocuğumuz geldi, bize dünyaları verdiler. 15 can kurtardık. Onlarda vicdan merhamet yok. Vicdan merhamet olsa 14, 15 yaşındaki çocuğu dağa götürüp eline silah vermezlerdi. Oğlumun peşini hiçbir zaman bırakmadım. Evladıma sesleniyorum. Beni duyuyorsan Türk adaletine teslim ol." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yargıtay üyelerinden adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret
01 Eylül 2020 16:18
|Sabiha Gökçen günlük uçuş trafiği en yüksek beşinci havalimanı oldu
01 Eylül 2020 15:46
|Koronavirüs için test edilen ilaçta başarısız olundu
01 Eylül 2020 14:51
|Uzmanlar, 2-3 yaş çocuklarının maske takmasını tavsiye etmiyor
01 Eylül 2020 13:30
|Meteorolojiden sağanak uyarısı
01 Eylül 2020 13:25
|Hakkari'de intikal sırasında kaza: 1 asker şehit
01 Eylül 2020 11:40
|Koronavirüsü 5 ayda yendi
01 Eylül 2020 10:49
|Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir
01 Eylül 2020 09:25
|HSK Başkanvekili Yılmaz'dan yeni adli yıl mesajı
01 Eylül 2020 09:15
|Hükümetten koronavirüste 2'nci dalga hazırlıkları
01 Eylül 2020 08:25