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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu
 01 Eylül 2020 15:35
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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,94 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048369 0,94
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048504 0,94
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050025 0,94
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030105 0,94
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015245 0,94
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047420 0,94
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053272 0,93
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045457 0,93
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047791 0,93
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016103 0,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Anadolu Ajansı
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