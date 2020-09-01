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Sakarya'da kanala devrilen traktördeki karı koca öldü
Sakarya'nın Hendek ilçesinde kanala devrilen traktördeki karı koca hayatını kaybetti.
|01 Eylül 2020 15:50
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Alınan bilgiye göre, Güldibi Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde İsmail Alişan'ın kullandığı traktör, kontrolden çıkarak yol ile bahçe arasında bulunan kanala devrildi.
Kazada, İsmail Alişan ile eşi Behiye Alişan (62) yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı çift, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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