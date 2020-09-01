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Mersin'de bir kişi tartıştığı eşini öldürdü
Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
|01 Eylül 2020 15:59
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