Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
|01 Eylül 2020 14:17
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Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.T. ve H.D. ile avukatları katıldı.
Sanık M.T. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık M.T'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık M.T'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.
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