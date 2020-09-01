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Kayınpederi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
Sultanbeyli'de, kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
|01 Eylül 2020 16:18
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Alınan bilgiye göre, Fırat B, evden ayrılan eşi ile konuşmak için Mehmet Akif Mahallesi Eğim Sokak'ta oturan kayınpederi Ayhan B'nin evine gitti.
Burada damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan B, damadına silahla ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Fırat B. ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Sultanbeyli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Polis, Ayhan B'yi olayda kullandığı silahla gözaltına aldı.
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