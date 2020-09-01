Yargıtay üyelerinden adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret
|01 Eylül 2020 16:18
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, 2020-2021 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Beraberindeki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geçen Akarca, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu.
Akarca, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, 2020-2021 Adli Yıl Açılışı sebebiyle birbirinden kıymetli çalışma arkadaşlarımla birlikte huzurunuzdayız. Tüm Yargıtay mensupları olarak hukuk güvenliğini ve kanun önünde eşitliği sağlamak bilinciyle görev yaptığımızı belirtmek isterim. Bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük değerlerine derinden bağlı olan Türk yargısı, ayrımcılık yapmaksızın tüm bireylere adalet ve özgürlük sağlamak için gerekli azim ve kararlılığa sahiptir. Terör örgütlerinin, ihanet çetelerinin ve bunları maşa olarak kullanan karanlık odakların huzurumuzu, istikrarımızı ve kardeşliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, demokratik bir hukuk düzeni içinde milli değerlerimize dayalı bir anlayışla yorulmaksızın çalışacağız. Yeni adli yılda da her zaman olduğu gibi adaleti gerçekleştirmeye çalışan birbirinden değerli ve onurlu mesai arkadaşlarımla adaleti tüm ülkede hakim kılmaya devam edeceğiz."
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