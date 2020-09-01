Korona testi pozitif çıkan öğrenciler sınava ambulans ile getirilip götürülecek
|01 Eylül 2020 16:27
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Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı kararı ile kentte hafta sonu gerçekleştirilecek ilk ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavında Korona virüs testi pozitif çıkan öğrencileri tek bir merkezde sınava girecek. Ayrıca testi pozitif olan öğrenciler evlerinden sınava girecekleri okula ambulans ile getirilip götürülecek.
Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu gerçekleştirilecek ilk ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı ile ilgili önemli bir karar alındı. Kararda "Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı korumak amacıyla 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak olan (i0KBS) 2020 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda, Covid-19 testi pozitif olan öğrenciler ve kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina sürecinde olan adaylar Afyon Lisesi ana binasında sınava alınacaklar. Gerekli tüm sınav tedbirler sağlanarak, ambulans ile evlerinden alınarak tekrar ambulans nezaretinde evlerine bırakılacak. Vaka temaslı olup COVID-19 tanısı olmayan ve 14 gün karantinada bulunan sınava girecek adaylar aday öğrencilerin gerekli tedbirleri alarak sınav merkezine kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayacaklardır" ifadelerine yer verildi.
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