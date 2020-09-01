CHP sözcüsü Öztrak'ın gafı paylaşım rekoru kırıyor
|01 Eylül 2020 16:27
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CHP'nin dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Faik Öztrak, gaf yaptı.
"CHP ADALETSİZLİĞE, HAKSIZLIĞA VE HUKUKSUZLUĞA SAHİP ÇIKAR"
Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı olduğunu söylemek isteyen Öztrak partisinin adaletsizliğe, haksızlığa ve hukuksuzluğa sahip çıktığını ifade etti.
.AK PARTİLİ SAYFALAR PAYLAŞIYOR
Öte yandan CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın bu gafı sosyal medyada AK Partili sayfalar tarafından tekrar tekrar paylaşılıyor ve izlenme rekorları kırıyor.
Faik Öztrakın ifadelerine, noktasına virgülüne dokunmadan katılıyorum. Özeleştirisinden dolayı, kendisini yürekten tebrik ediyorum.pic.twitter.com/STGLy61Gn0Mücahit Birinci (@birincimucahit) September 1, 2020
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