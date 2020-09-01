CHP sözcüsü Öztrak'ın gafı paylaşım rekoru kırıyor

POLİS VE BEKÇİ TEKME TOKAT KAVGA ETTİ... İŞTE O ANLAR Şırnak'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı polis ile bekçi arasında tartışma çıktı. Yumruklu kavgaya dönüşen olayla ilgili inceleme başlatılırken, utandıran anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.