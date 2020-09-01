Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü 3 eski asker yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı 3 eski asker yakalandı.
|01 Eylül 2020 16:31
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışan şüphelileri belirledi. Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan ve kıyıya getirilen 3 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi.
İncelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.
Zanlıların deniz yoluyla yurt dışına kaçmak amacıyla İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları anlaşıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında mütalaa istendi
01 Eylül 2020 16:55
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
01 Eylül 2020 16:20
|İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 11 gözaltı
01 Eylül 2020 15:06
|Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
01 Eylül 2020 14:17
|PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
01 Eylül 2020 13:52
|Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı
01 Eylül 2020 11:31
|Bakan Soylu, DAEŞ'in sözde Türkiye emirini açıkladı
01 Eylül 2020 11:16
|Bakan Soylu: DAEŞ'ın Türkiye emiri yakalandı
01 Eylül 2020 10:35
|Kayseri'de FETÖ operasyonu: 13'ü muvazzaf 14 gözaltı
01 Eylül 2020 10:27
|PKK adına siber saldırı yapan 21 kişiye gözaltı
01 Eylül 2020 10:02