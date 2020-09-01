FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında mütalaa istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 11 tutuksuz sanık ve müştekiler Ticaret Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı avukatları katıldı.

Sanıklardan İsmail Ali Dağbaşı'nın avukatı söz alarak, müvekkilinin hayatını kaybetmesi nedeniyle ölüm sebebiyle düşme kararı verilmesi talebinde bulundu.

Duruşmada, başka ilde bulunan iki sanıkla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurularak ifadeleri alındı.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından taleplerin alınmasına geçildi.

Cumhuriyet savcısı, celse arasında eksik belgelerin ve beklenen cevabi yazıların tamamlanması durumunda esas hakkındaki mütalaasını hazırlayabilmesi için dava dosyasının kendilerine gönderilmesini talep etti.

Firari sanıklardan Rızanur Meral'in tutuksuz sanık olan eşi Zeynep Meral'in avukatı, müvekkilinin içinde oturduğu gayrimenkul dışında herhangi bir taşınmazı ve geliri olmadığını belirterek, eşinden kalan emekli maaşının bağlanabilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara yazı yazılmasını istedi.

Sanık Çetin Tekdemir'in avukatı da müvekkilinin oğlunun ABD'nin Teksas eyaletinde koronavirüse yakalanıp hastanede tedavi gördüğünü ve buna dair dosyaya doktor raporu sunduklarını bildirerek, müvekkilinin, hasta oğlunun yanına gidebilmesi için yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Bir başka sanık avukatı ise daha önce 15 kez umreye giden müvekkilinin yine umreye gitmek istediğini, bu nedenle hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Diğer sanıklar ve avukatları da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını, soruşturma aşamasında el konulan dijital eşyalar ile çek, senet, ziynet eşyası gibi kişisel maddi varlıklarının iade edilmesini istediler.

Taleplerin ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Cahit Durmaz ve İsmail Ali Dağbaşı ile iş insanı İsmail Hakkı Kısacık'ın aralarında bulunduğu 4 sanığın dosyalarının ayrılmasına ve yeni bir esas numarası üzerinden yargılama yapılmasına karar verdi.

Heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmederken, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin tüm talepleri de reddetti.

Dava dosyasının mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 14-18 Aralık tarihleri arasından İstanbul Adliyesi'nde görülmek üzere erteledi.

Bu arada son ayırma kararı ile birlikte dosyadaki sanık sayısı 39'a düştü.

- Ceza istemleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar, "örgüt suçu kapsamında özel belgede sahtecilik" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diğer bir kısım sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, sanıklarla ilgili sunulan deliller olarak da MASAK raporları, şüpheli ifadeleri, sorgu tutanakları ile "Boran", "Demir" ve "Berat" kod adlı gizli tanık anlatımları, TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu sandık kayıt ve hazirun listeleri, iletişim dinleme tutanakları, tanık Yüksel Yılmaz'ın beyanları, ihbar tutanakları, kayyum olarak atanan TMSF raporları, "ByLock" raporları, Bank Asya hesap dökümleri, Digitürk cevap yazısı, İl Dernekler Müdürlüğünce gönderilen dernek üye kayıt listeleri ve sosyal paylaşım tespitleri yer alıyor.

- Bir kısım sanığın dosyası ayrılmıştı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 86 sanık hakkında açılan davanın 8 Ekim 2019 tarihli duruşmasında, Floryalı İş Adamları Derneği'ndeki (FİADER) FETÖ faaliyetleriyle bağlantılı görülen 26 sanığın, iş adamı Faruk Güllü'nün ve bir kısım sanıkların dosyası ayrılarak yeni bir esas numarasına kaydedilmiş, başkaca davalarda yargılanan ve haklarında yeni iddianame düzenlenen bir kısım sanığın dosyası ise ana dava ile birleştirilmişti.

Mahkeme heyeti, davanın 4 Şubat 2020de görülen duruşmasında, sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, Mustafa Şevki Kavurmacı ve Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyası, Mehmet Zenginer'in de aralarında bulunduğu 3 sanığın dosyası ve sanıklardan başkaca 6 kişinin dosyasının ayrılmasına karar vermişti.