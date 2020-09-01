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Hemşireye hakaret eden zanlı adliyeye sevk edildi
Sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
|01 Eylül 2020 16:58
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Sosyal medyada bir hemşireye hakaret ve tehditte bulunulan hesabın yöneticisi olduğu gerekçesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Bir hemşireye "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesaptan tehdit ve hakarette bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Manavgat ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna "Ben hakaret etmedim" diye karşılık verdi.,
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