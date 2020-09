En güzel yaz tatillerini geçirebileceğiniz Didim'de oteller ve fiyatları

Ege Denizi'nin kıyı kesiminde yer alan Aydın'a bağlı Didim ilçesinin masmavi denizi ve altın rengi kumları, her yıl yerli ve yabancı turistin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Bakir koyları ve birbirinden güzel plajları ile öne çıkan ilçe, bu özelliğinin yanı sıra eşsiz bir doğaya ve köklü bir tarihe de sahiptir. Zengin gezi olanaklarının yanı sıra yüzmeden dalışa, safariden tekne turlarına kadar pek çok aktivite seçeneği burada konukları beklemektedir.

Yemyeşil ağaçların, masmavi denize karıştığı bu doğa harikası noktada onlarca tesis, farklı zevklere ve beklentilere sahip konuklarına yüksek standartlarda hizmet vermektedir. Didim'de oteller ve fiyatları sunulan hizmetlere ve konuma göre değişkenlik göstermekle birlikte, her bütçeye uygun seçenekler bulmak mümkündür.

Hem Dinlenip Hem de Eğlenmek İsteyenler İçin Ramada Resort by Wyndham Akbük

Didim'in yemyeşil doğası ile büyüleyici noktalarından Akbük'te hizmet veren Ramada Resort by Wyndham Akbük hem günün 24 saati eğlenmek hem de tatilinde dinlenmek isteyen konuklar için sunduğu kusursuz hizmet seçenekleri ile öne çıkmaktadır. Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesisin 369 odası bulunurken, 2 kişilik odaların yanı sıra 4 kişilik seçenekler aileler için konforlu bir tatile ev sahipliği yapmaktadır. Denize 1 km mesafede yer alan otelde konuklar için servis hizmeti sağlanmakta olup, özel plaj bulunmaktadır. Tesis içerisinde vakit geçirmek isteyen konuklar içinse biri kaydıraklı olmak üzere 2 adet açık havuz ve kaydıraklı çocuk havuzu hizmet vermektedir. SPA olanaklarıyla da beğeni kazanan Ramada Resort by Wyndham Akbük'te konuklar sauna, masaj odaları, buhar odası, tepiderium, sıcak taş yataklar, kar çeşmesi ve hamam gibi birbirinden özel hizmetleri bir arada bulmaktadır. Bu yaz tercihiniz Didim'den yanaysa, Ramada Resort by Wyndham Akbük'ü mutlaka incelemeniz önerilmektedir.

Didim'in En Çok Tercih Edilen Aquaparklı Otellerinden Didim Beach Resort Aqua & Elegance Thalasso

Didim Altınkum'da konuklarını ağırlayan Didim Beach Resort Aqua & Elegance Thalasso, birbirinden özel hizmetlerinin yanı sıra aquapark seçeneği ile eğlence dolu bir tatil için en çok tercih edilen tesisler arasında yer almaktadır. Tesisin 8 bantı aquapark havuzu ve çocuklar için hizmet veren su parkı beğeni kazanırken, denize sıfır konumda yer alan otelin özel kum plajı, deniz tutkunlarına unutulmaz bir tatil vadetmektedir. Bu hizmetlere ek olarak daha sakin bir serinleme deneyimi için 1 adet açık yüzme havuzu hizmet vermektedir. Her şey dahil konsepti sunan Didim Beach Resort Aqua & Elegance Thalasso'da standart odaların yanı sıra 3 ve 4 kişilik odalar aileler için öne çıkarken, tesiste toplam 385 oda bulunmaktadır. 0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz konaklama seçeneklerine sahip tesisi tercih ederek, ailenizle birlikte kusursuz bir yaz tatiline adım atabilirsiniz.

Hem Doğa ile İç İçe Hem Lüks: The Roxy Luxury Nature

Yemyeşil ağaçların arasından masmavi denizin göz kırptığı konumu ile huzur dolu bir konaklama deneyimi vadeden The Roxy Luxury Nature, bu eşsiz doğayı lüks hizmet seçenekleri ile taçlandırmaktadır. Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesisin hem aileler hem de çiftler için yüksek konfor standartlarına sahip 329 odası bulunmaktadır. Denize sıfır konumlanan The Roxy Luxury Nature'da 250 metre uzunluğunda özel plaj, 3 adet açık yüzme havuzu ve 6 bantlı su kaydırağı farklı tercihlere sahip tüm konuklar için kusursuz bir serinleme deneyimi yaratmaktadır. Tatilinizde unutamayacağınız lezzetler tadabilmeniz için tesisin ana restoranının yanı sıra 3 adet a la carte restoranı ve 6 adet barı özel servisi ile dikkat çekerken, SPA merkezi standart hizmetlerin yanı sıra antiselülit tedavisi, aromaterapi gibi hizmetleri ile beğeni kazanmaktadır. Doğanın huzur veren gücüne lüks olanaklarla tanıklık etmek için The Roxy Luxury Nature, bölgenin en iyi seçenekleri arasında yer almaktadır.

Denizin, kumun, güneşin tadını çıkartmak, özel lezzetler tatmak ve köklü bir tarihe tanıklık etmek için siz de bu yıl tercihinizi Didim'den yana yapabilirsiniz.