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Alanya'da evinde baygın bulunan yabancı uyruklu kişi hastanede öldü
Antalya'nın Alanya ilçesindeki evinde baygın bulunan Alman uyruklu kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|01 Eylül 2020 17:17
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Hartmut Walter Kirsch'e (74) telefonla ulaşamayan arkadaşı Anna Margarete Barbara Schenk, durumu ev sahibine bildirdi.
Arkadaşının evine gelen Schenk, ev sahibiyle içeri girdiğinde Kirsch'ı baygın halde buldu.
Çağrılan sağlık ekibince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kirsch, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kirsch'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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