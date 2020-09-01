Mansur Yavaş'tan Beştepe'deki görüşme sonrası açıklama
|01 Eylül 2020 17:19
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulünde, başkentin kent sorunlarına, planlanan projelere ve bazı alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına ilişkin başlıkların ele alındığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği belirtildi.
Kabulde, Ankara'nın kent sorunlarına, planlanan projelere ve bazı alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına ilişkin başlıkların ele alındığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanımız Mansur Yavaş, kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü'nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı'nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Görüşmede Cumhurbaşkanı'na başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verilmiştir. Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur."
Ayrıca, Yavaş'ın, Erdoğan'a Ankara'nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Sn. @RTErdogana Ankaranın önemli sorunları ve temel altyapı projeleri ile ilgili bilgi sunduk. Süreçte yaşanan bazı bürokratik sorunların aşılması için destek talep ettik.Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 1, 2020
Sn. Cumhurbaşkanı'na taleplerimize olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. https://t.co/4OlQM9yPfJ
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