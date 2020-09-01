1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da hastane bahçesinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Saldırının hastanenin güvenlik müdürüne yönelik gerçekleştirildiği, sabah saatlerinde yaşanan tartışmanın devamı olduğu ileri sürüldü
 01 Eylül 2020 17:36
Yazdır

Adana'da bir hastanenin güvenlik müdürüne yönelik olduğu iddia edilen silahlı saldırıda olay yerinin yakınında bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde hastaneye gelerek personelle tartışan kimliği öğrenilemeyen bir kişiye, hastanenin güvenlik müdürü ile personel müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı.

Daha sonra bu kişinin yakınları olduğu değerlendirilen bir grup hastaneye geldi.

Grupta bulunanlardan birisinin hastanenin güvenlik müdürüne silahla ateş açması sonucu idari bölümde çalışan bir görevli ile bir vatandaş yaralandı.

Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Savcılık, kavga eden polis ve bekçiye yaralamadan soruşturma açtı
01 Eylül 2020 18:37		 Iğdır'da beşinci kattan düşen kadın öldü
01 Eylül 2020 18:14
Alanya'da evinde baygın bulunan yabancı uyruklu kişi hastanede öldü
01 Eylül 2020 17:17		 Hemşireye hakaret eden zanlı adliyeye sevk edildi
01 Eylül 2020 16:58
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu öldü
01 Eylül 2020 16:57		 Korona testi pozitif çıkan öğrenciler sınava ambulans ile getirilip götürülecek
01 Eylül 2020 16:27
Kayınpederi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
01 Eylül 2020 16:18		 Yozgat'ta kaybolan çocuğun cesedi sulama bendinde bulundu
01 Eylül 2020 16:04
Sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar devam edecek
01 Eylül 2020 16:00		 Mersin'de bir kişi tartıştığı eşini öldürdü
01 Eylül 2020 15:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:37 - Savcılık, kavga eden polis ve bekçiye yaralamadan soruşturma açtı18:37 - Savcılık, kavga eden polis ve bekçiye yaralamadan soruşturma açtı18:35 - Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti18:29 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi18:27 - Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştü18:19 - HDP'nin Şanlıurfa'daki izinsiz yürüyüşünde 5 kişi gözaltına alındı
18:18 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:15 - 'Öğrenci ve velilerimizin doğada yapacağı aktiviteleri planladık'18:14 - Iğdır'da beşinci kattan düşen kadın öldü18:01 - AK Parti MYK toplandı17:44 - Belediye başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı17:36 - Adana'da hastane bahçesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
17:35 - Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü17:19 - Mansur Yavaş'tan Beştepe'deki görüşme sonrası açıklama17:18 - Gün sonu döviz fiyatları17:17 - Alanya'da evinde baygın bulunan yabancı uyruklu kişi hastanede öldü17:11 - En güzel yaz tatillerini geçirebileceğiniz Didim'de oteller ve fiyatları
17:07 - Atı yumruklayan jokey Halis Karataş'ın cezası belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir
Hükümetten koronavirüste 2'nci dalga hazırlıkları
Polis ve bekçi tekme tokat kavga etti... İşte o anlar
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verileceği tarih belli oldu
8 Ağustos'tan beri pozitifler bildirilmemiş
Memurun dikkati 'dublörlü dolandırıcılığı' ortaya çıkardı
İkinci elde ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
Kavga eden polis ve bekçi görevden uzaklaştırıldı
Okul öncesinde yüzlerce öğretmen norm fazlası oldu
Bakan Selçuk'tan 'ücretsiz ders kitapları' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 3
hodri meydan 1
batıl inanç 1
tövbeler olsun 2
kısa çalışma ödeneği 1
masterchef berk 1
94.gazi koşusu 1
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 3
musa orhan 4
tırnak kırılması 1
SON İLANLAR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam