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Adana'da hastane bahçesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
Saldırının hastanenin güvenlik müdürüne yönelik gerçekleştirildiği, sabah saatlerinde yaşanan tartışmanın devamı olduğu ileri sürüldü
|01 Eylül 2020 17:36
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Adana'da bir hastanenin güvenlik müdürüne yönelik olduğu iddia edilen silahlı saldırıda olay yerinin yakınında bulunan 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde hastaneye gelerek personelle tartışan kimliği öğrenilemeyen bir kişiye, hastanenin güvenlik müdürü ile personel müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı.
Daha sonra bu kişinin yakınları olduğu değerlendirilen bir grup hastaneye geldi.
Grupta bulunanlardan birisinin hastanenin güvenlik müdürüne silahla ateş açması sonucu idari bölümde çalışan bir görevli ile bir vatandaş yaralandı.
Yaralılar, aynı hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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