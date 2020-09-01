Belediye başkanının Kovid-19 testi pozitif çıktı
|01 Eylül 2020 17:44
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Orhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, her türlü önleme rağmen Kovid-19'a yakalandığını bildirdi.
Sağlık durumun son derece iyi olduğunu ve 14 gün boyunca karantinada kalacağını aktaran Orhan, şunları kaydetti:
"Kovid-19 salgını ülkemizin ve dünyanın baş belası oldu. Biz de bu salgından nasibimizi aldık. Bugün üzülerek Kovid olduğumu öğrendim. 3-4 gündür kendimi karantinaya almıştım. Şu an evde dinleniyorum. Bizi seven herkese sağlıklı günler diliyorum. Bizi merak etmesinler. Sağlığım gayet iyi. Baş ağrısı gibi belirtiler vardı. Bugün de koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendik. Burada hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız."
Sevgili dostlarım;Borçka Belediyesi (@Borckabel) September 1, 2020
Her türlü önleme rağmen ben de covid-19 virüsünü kaptığımı öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, lakin 14 gün evimde karantinada kalacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkürler. Sağlıklı günlerde görüşmek ümidiyle... pic.twitter.com/h5TqVjXC5p
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