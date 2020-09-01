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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen eski tuğgeneral Recep Sami Özatak, esasa ilişkin savunmasına başladı
 01 Eylül 2020 18:29
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edilen eski tuğgeneral Recep Sami Özatak, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasına başladı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı olan Özatak, iddianame ve mütalaada isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Mütalaada eksikliklerin olduğunu savunan Özatak, etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı için mağdur edildiğini savundu.

Özatak, dava dosyasındaki idari tahkikat, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporlarının maksatlı hazırlandığını, telsiz ve güvenlik kamera kayıtlarının da tahrif edildiğini öne sürdü.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne yetkisi olmadığı halde girmekle suçlandığını hatırlatan Özatak, normal çalışma akışında her gün harekat merkezine gidip lojistik faaliyetlere ilişkin brifing aldığını söyledi.

Görev alanı kapsamındaki bir birime gitmekle suçlanmasına anlam veremediğini ifade eden Özatak, darbe girişimine katkı sağlayacak bir emir vermediğini, aynı şekilde emir de almadığını ileri sürdü.

Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı da suçlayan Özatak, savunmasına yarın kaldığı yerden devam edecek.
Anadolu Ajansı
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