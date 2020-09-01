Savcılık, kavga eden polis ve bekçiye yaralamadan soruşturma açtı
|01 Eylül 2020 18:37
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Konuya ilişkin Valiliğin açıklaması:
BASIN AÇIKLAMASI
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta olan iki personel arasında yaşanan kavga konusu ile ilgili olarak bazı sosyal medya hesaplarında yapılan bir takım paylaşımlar üzerine basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
30.08.2020 Pazar günü saat 19.30 sıralarında İl merkezi Sanayi Kontrol Noktasında görevli Polis Memuru A.U.T. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi B.B. birlikte görev yaptıkları peronda, aralarında sözlü olarak başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüşmüş, kontrol noktasındaki diğer çalışanların araya girmesiyle kavga son bulmuş olup; bahse konu olay üzerine her iki personel 30.08.2020 tarihinde görevlerinden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Şırnak Valiliği
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