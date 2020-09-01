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Aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 1 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
 01 Eylül 2020 19:00
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Aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 1 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde. 'ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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