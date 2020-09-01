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Kazada şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.
 01 Eylül 2020 19:13
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Kazada şehit olan uzman çavuş toprağa verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Şehit Erbil'in naaşı, Hakkari'deki törenin ardından uçakla Kastamonu'ya getirildi. Kastamonu Havalimanı'nda şehidin eşi Kübra, babası Kaya ve annesi Sebahat Erbil ile şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Vali Avni Çakır ve protokol üyelerinin de katıldığı havalimanındaki törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından dua edildi.

Daha sonra babaevinde helallik alınmasının ardından şehit Erbil'in tabutu, Nasrullah Camisi'ne götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından Erbil'in cenazesi, Gümüşlüce Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ile Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit Avkıran ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan şehidin 2,5 yaşında bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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