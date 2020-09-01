Selahattin Demirtaş'a 'görüş yasağı' iddiası yalanlandı
|01 Eylül 2020 19:20
|Yazdır
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğünce alınan tedbirler, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda titizlikle uygulanmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere, ziyaret hakları kapalı görüş şeklinde kullandırılmaktadır. Yine Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, tutuklu ve hükümlüler, bir seferde en fazla ikişer yakınlarıyla olmak üzere ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmaktadırlar.
Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da Ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır. Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10 Ağustos 2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20 Ağustos 2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdir. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde Selahattin Demirtaş ailesiyle 8 defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır. Edirne'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunanistan'a Doğu Akdeniz resti
01 Eylül 2020 19:22
|Aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor
01 Eylül 2020 19:00
|Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştü
01 Eylül 2020 18:27
|Bakan Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile görüştü
01 Eylül 2020 17:35
|CHP sözcüsü Öztrak'ın gafı paylaşım rekoru kırıyor
01 Eylül 2020 16:27
|Bakan Kurum: Yeni bir Dereli'nin inşa çalışmasını başlattık
01 Eylül 2020 16:19
|Babacan: Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım
01 Eylül 2020 16:02
|Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz için her çabamız bizi ayrı heyecanlandırıyor
01 Eylül 2020 15:21
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Külliye'de kabul etti
01 Eylül 2020 14:41
|Suriyelilerin ülkelerindeki güvenli bölgelere dönüşleri sürüyor
01 Eylül 2020 14:41