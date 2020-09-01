İmmün plazma nakliyle 200 hasta şifa buldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanıp, iyileşen daha sonra yapılan testleri negatif çıkan hastadan alınan plazmalarla 5 Nisan'da Türkiye'de ilke imza atılırken, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bu yöntemle tedaviye başlandı. Merkezde Covid-19'u yenen hastalardan toplanan immün plazmalar, Batman, Mardin, Bingöl, Muş, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Siirt, İstanbul ve Konya'daki hastalara gönderildi.

'TEDAVİDE YÜZDE 80 BAŞARI SAĞLANDI'

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, immün plazma tedavisinin ilk defa Çin'den sonra Malatya'da uygulandığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'mız tarafından 31 Mart itibarıyla immün plazmanın kullanımı onaylandı ve Türkiye genelinde başlandı. Aslında 24 Mart'ta FTA tarafından Amerika'da kısmi olarak başlatılmıştı bu immün plazma kullanılması. Dün itibarıyla da tüm Amerika genelinde immün plazmanın kullanılması onaylandı. Ancak Türkiye'de 31 Mart itibarıyla Sağlık Bakanlığı'mız zaten tüm Türkiye'de kullanılmasına onay vermişti ve tüm hızıyla devam etmekte. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde immün plazma tedavisi dünyada Çin'den sonra ilk olarak bu tedaviyi kullandık. Ondan sonra da tekrar toplamaya devam ettik ve şimdi de devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 200 hastamıza immün plazma Turgut Özal Tıp Merkezi Aferez Ünitesi'nde hazırlandıktan sonra gönderildi ve kullanıldı. 200 hastaya şifa kaynağı olmak için gönderildi. Buna devam ediyoruz. Kızılay'ın bize yönlendirdiği donörlerden immün plazma toplayıp onları gerekli hastalara bizden resmi yolla talep eden Covid-19 hastalarına toplayıp gönderiyoruz. Bu başarıdır, aslında Türkiye'nin ve Malatya'nın bir başarısıdır. Biz bunu Kızılay'ın bize yönlendirdiği donörlerden immün plazma toplayarak bunların ihtiyacı olan hastalara göndermeye devam etmekteyiz. İmmün plazma tedavisi konusunda akıllarda çok fazla soru işareti kalmadı çünkü oldukça çok fazla hastada bütün dünya genelinde kullanıldı. Türkiye'mizde bu tedaviyi kullanan ilk ülkelerden bir tanesi, yaygın olarak kullanan ülkelerden bir tanesi. Etkili bir tedavi, güvenli bir tedavi yüzde 80 oranında yoğun bakım hastalarında başarı elde edilen bir tedavi yöntemi. Bu hastalıktan kurtulan, iyileşen vatandaşlarımızın bağışçılarımızın da plazmalarını bağışlayarak gerekli olan hastalara göndermemizi sağlamaları çok önemli. Bu bir insanlık vazifesi. Çünkü bir tane bağışçıdan topladığımız immün plazma 3 tane hastaya kadar yetebilecek durumda."