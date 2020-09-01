Barış Atay'ın darp edilmesiyle ilgili bir şüpheli yakalandı

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GERİ GELİYOR! Koronavirüs vakalarında artış sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en fazla artış olan illeri açıkladı. Salgında kontrolün kaybedildiği iddiaları daha yüksek sesle dile getirilirken, kış ayları için yeni önlemler planlanıyor. Bu önlemler arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve 'hareketliliği gruplara ayırma' gibi maddeler bulunuyor.