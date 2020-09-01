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10 eşekle başladılar! Şimdi talebe yetişemiyorlar

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Musa ve Şükran Karaçam (59) çifti, geçimlerini eşek sütü ve bu sütten elde edilen sabundan karşılıyor.
 01 Eylül 2020 19:55
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10 eşekle başladılar! Şimdi talebe yetişemiyorlar

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Musa ve Şükran Karaçam (59) çifti, geçimlerini eşek sütü ve bu sütten elde edilen sabundan karşılıyor. Talebe yetişemediklerini belirten Karaçam çifti, aylar öncesinden sipariş aldıklarını belirtti.

Yatağan'ın kırsal Bozüyük Mahallesi'nde yaşayan Musa Karaçam ve Şükran Karaçam çifti, 8 yıl önce sahip oldukları 10 eşekle eşek sütü ve sabunu üretimine başladı. Çift, zamanla eşeklerinin sayısını 40'a çıkarırken, yoğun talep dolayısıyla ürünü randevu sistemiyle satmaya başladı. Karaçam çifti, eşek sütünden elde ettiği sabunu da satarak gelir sağlıyor. Günde 20 litre süt elde eden çift, litresini 200 TL'den satıyor. Ayrıca eşek sütünden yapılan sabunun tanesi ise 15 TL'den satılıyor.

Eşeklerine evlatları gibi bakan, her birine isim veren Karaçam çifti, hem sütlerinden yararlandıklarını hem de yaz aylarında da Bodrum'da düzenlenen safaride kullandıklarını anlattı.

SÜT MİDEYE, SABUN SAÇA İYİ GELİYOR

Sabah ahıra gittiğinde eşeklerini isimle çağırdığını belirten Şükran Karaçam, "Hangisini çağırsam hemen anlıyor ve geliyor. Eşek sütü insan sağlığı için faydalı. Mide ağrılarına iyi geliyor. Artan eşek sütlerinden yaptığımız sabun ise özellikle saç dökülmesine, kronik rahatsızlığa iyi geliyor. Süt faydalı olduğu için mide ağrılarına dahi iyi geliyor. Yine sütümüz o kadar meşhur ki aylar öncesinden randevu verdiğimiz müşterilerimiz var. Yine bunun yanı sıra yıllık 10 bin adede yakın sabun üretiyoruz. Başta Almanya, Yunanistan'a kargo ile yolluyoruz" diye konuştu.

Musa Karaçam ise "Doğma büyüme buralıyım, şimdilerde eşekler ile uğraşıyoruz, Süt ve sabun üretiyoruz. Randevulu çalışıyoruz. İnternetten duyan, bu bölgeye gezmeye gelenler, ürünlerimize ilgi gösteriyor. Kimi müşterilerimiz sabah erken gelip bir bardak süt içip gidiyor. Bugün itibarıyla eşek sütünü 200 TL'den randevulu satıyoruz" dedi.

DHA
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