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30 Ağustos'a damga vuran gösteri 1,5 ayda hazırlandı

İletişim Başkanlığı'nca 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 insansız hava aracı (İHA-drone) ile gerçekleştirilen ve kutlamalara damga vuran ışık gösterisinin koreografi tasarımı ve simülasyonu, tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirildi. Böyle büyük çapta ilk kez düzenlenen gösterinin 1,5 aylık hazırlık sürecinde 37 kişi görev aldı.
 01 Eylül 2020 20:36
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İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 30 Ağustos'tan birkaç gün önce yaptığı açıklamada, Zafer Bayramı'nın bu sene de devletin şanına yaraşır ve bambaşka heyecanla kutlanacağını belirtti. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Zafer Konseri ve 300 İHA ile yapılan ışık gösterisi, büyük beğeni topladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na bakan yönde gerçekleştirilen ve özel yazılımla kontrol edilen İHA gösterisinde, led ışıklarla modifiye edilmiş toplam 300 İHA kullanıldı.

Gösteride Türk bayrağı, Atatürk silüeti, Cumhurbaşkanlığı forsu başta olmak üzere Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler ile '30 Ağustos', 'Zafer Bayramı' ve 'Bir Milletin Zaferi' mesajları 300 İHA tarafından gökyüzüne yansıtıldı.

İletişim Başkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kuleli yerleşkesinde 200 İHA ile yaptığı gösterinin ardından Türkiye'de 30 Ağustos'ta 300 İHA ile bu kadar büyük çapta gösteri ilk kez düzenlendi.

HAZIRLIĞI 1,5 AY SÜRDÜ

Büyük beğeni toplayan İHA gösterisinin arkasındaki teknik altyapı ve hazırlıklar ise merak uyandırdı. Işık gösterisinin 1,5 ay süren hazırlık sürecine ilişkin görüntülere Demirören Haber Ajansı ulaştı.

İHA gösterisinin koreografi tasarımı ve simülasyonu tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirildi. Gösterinin 1,5 ay süren hazırlık sürecinde toplamda 37 kişi görev aldı. Ekipte 7 yazılım mühendisi, 2 endüstri mühendisi, 3 3D koreograf, 2 proje koordinatörü ve 23 kişilik İHA operatörleri takımı yer aldı.

Gösteri için hazırlık, tasarım ve programlama olarak toplam 5.060 adam/saat çalışma yürütüldü. Öncelikle bilgisayar ortamında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel özgün bir hikaye örüntüsü hazırlandı. İHA yerleşimleri, ışık ve renk seçimleri ile müzik entegrasyonu yine bilgisayar yazılımı ile modellendi. Dijital ortamda simülasyon testleri yapıldı. Simülasyonlarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karasal ve havasal koordinatları ve GPS frekansları üzerinde çalışıldı. Kusursuz bir gösteri için gerçek zamanlı simülasyon hesaplamaları icra edildi.

3 GECE BOYUNCA 27 SAATLİK TEST UÇUŞLARI YAPILDI

Ayrıca içerik doğrultusunda hazırlanan ilk test uçuşları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesi protokol avlusunda 3 gece boyunca 27 saatlik test uçuşları yapıldı. Yerli ve milli yazılımlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki tüm frekanslarda spektrum taramaları yürütüldü ve uçuşlar güvence altına alındı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu süre zarfında uçuşların sağlıklı yürümesi için gerekli desteği sağladı. Etkinliğin yayını için ise 5 drone, 4 sabit kamera ve 2 jimmy kullanıldı.

'30 Ağustos Zaferi' temalı ışıklı İHA gösterisi, tüm televizyon kanallarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalları ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanmıştı.
DHA
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