Avrupa'daki okullar koronavirüs ile nasıl başa çıkıyor?
|01 Eylül 2020 20:22
|Yazdır
Ayşegül Engür Dahi
İNGİLTERE
İngiltere'de ilkokullar 1 Haziran'da bazı yaş gruplarından başlanarak yeniden açıldı. 15-18 yaşları arasındaki lise öğrencileri ise 15 Haziran'da sınıflarına geri döndü. Bu hafta ise tüm yaş grupları yeni eğitim öğretim yılı için tam zamanlı olarak okula başladı.
İngiliz okullarında yapılan yakın zamanlı bir çalışmada, okulların yüzde 96'sının sınıfları küçük gruplara veya 'balonlara' ayırdığı ve bulaşma riskini en aza indirmek için grupların arasında güvenli bir sosyal mesafe bulunduğu görüldü. Ulusal Baş Öğretmenler Derneği tarafından yapılan çalışmaya göre, söz konusu okulların büyük bir çoğunluğu mola zamanlarını değiştirmeyi ve ders saatlerini kademelendirmeyi planlıyor.
Bununla birlikte, İngiltere'deki orta öğretim öğrencilerinün, bölgelerinde yalnızca karantina varsa ortak alanlarda yüz maskesi takması gerekiyor. Derslerde maske takmak zorunlu tutulmuyor.
FRANSA
Fransa'da okullar bugün itibariyle açıldı. Corona virüs önlemleri kapsamında 11 yaşından büyük öğrencilerin, iç mekanlar da dahil olmak üzere her zaman yüz maskesi takması zorunlu tutuldu. Öte yandan okulların, sınıfları düzenli olarak havalandırması ve dezenfekte etmesi istendi.
Anaokullarında ise aynı sınıfta bulunan çocukların sosyal mesafe uygulanmasına ihtiyaç duymadığı belitildi.
ALMANYA
Almanya'da öğrenciler Ağustos ayının başından beri tam zamanlı olarak okula dönmeye başladı. Çoğu eyalette, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınıflarında olmadıkları sürece iç mekanda maske takması zorunlu tutuldu. Kuzey Ren Vestfalya ise, ebeveynlerin ve doktorların eleştirilerinin ardından yaşça büyük öğrencilerin derslerde maske takmalarını gerektiren kuralını kaldırdı.
Bununla birlikte, farklı sınıflarda ve yaş gruplarında bulunan öğrencilerin molalar esnasında farklı bölgelerde kalmaları gerektiği, kapı ve pencerelerin ise mümkün olduğunca açık kalması önerildi.
YUNANİSTAN
Yunanistan'da okulların 14 Eylül'de yeniden açılması bekleniyor. Bu kapsamda öğretmenlerden ve öğrencilerden, sınıfta ve diğer kapalı alanlarda maske takmaları isteniyor. Diğer taraftan, sınıfların 17 öğrenci ile sınırlandırılacağı açıklandı.
İTALYA
İtalya'nın çoğu bölgesinde okullar 14 Eylül'de yeniden açılacak. Bununla birlikte, ülkede bulaşıcılığı en aza indirecek tedbirler hala tartışılıyor. Okullarda sosyal mesafeye yardımcı olmak için, giriş saatleri kademeli olacak ve önümüzdeki haftalarda Eğitim Bakanlığı tarafından yeni, tekli sıralar tanıtılacak. Ayrıca, dersliklerde maske takmak zoruntu tutulacak.
Sınıfları daha büyük olan bazı ortaokullar, aşırı kalabalıklaşmayı önlemek için uzaktan eğitim ve yerinde öğretimin bir karışımını kullanacaklarını açıkladı. Bununla birlikte İtalyan hükümeti, okullara güvenli seyahat imkanı için toplu taşımayı artırmaya için daha fazla fon sağlamayı kabul etti.
Bir öğrenci veya öğretmene virüs bulaşması halinde ise, karantina uygulayıp uygulamayacağına dair kararın baş öğretmenlere ve sağlık yetkililerine ait olacağı belirtildi.
HOLLANDA
Hollanda'da okullar Ağustos ayında aşamalı olarak yeniden açılmaya başladı. Ülkede ilköğretim ve lise dersleri yüz yüze gerçekleşiyor ve ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin yüz maskesi takması gerekmiyor. Bununla birlikte, bir öğrencinin enfekte olduğunda, evindeki herkes ile birlikte 10 gün karantinada kalması gerekiyor. Semptom gösteren altı yaşından büyük çocukların ise okula gelmemesi ve test yaptırması isteniyor.
RUSYA
Rusya'da tüm okullar bugün yeniden açıldı. Bu kapsamda, ortak alanlarda aşırı kalabalıklaşmayı önlemek için ders saatleri ve molalar kademeli olarak yeniden düzenlendi. Bununla birlikte okulda düzenli olarak ateş ölçümü yapılacağı ve grip benzeri semptomları olan öğrencilerin izole edileceği bildirildi. Öğrencilere maske takmaları tavsiye edildi, ancak zorunlu tutulmadı.
Öte yandan, öğrencilere uzakan eğitimin alternatif olarak sunulmayacağı açıklandı.
İSPANYA
İspanya'da ilk ve orta dereceli okulların, eylül ayının ilk üç haftasında kademli olarak eğitim-öğretime başalyacağı açıklandı. Bununla birlikte altı yaş ve üstü çocuklar için okula devamın ve derslikerde maske tatmanın zorunlu olduğu açıklandı.
Ayrıca öğrencilerden günde en az ellerini beş defa yıkaması ve sosyal mesafe dikkat etmelei istendi. Bununla birlikte, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez ateş ölçümü yapılacağı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|ABD'li araştırmacılar: Testi her pozitif çıkan bulaştırmayabilir
01 Eylül 2020 20:22
|Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti
01 Eylül 2020 18:35
|Lavrov, Türkiye ile devam eden İdlib'deki çalışmaların ilerlediğini açıkladı
01 Eylül 2020 14:35
|Washington Post: Osmanlı'dan bu yana Türk ordusu ilk kez 5 ülkede faaliyet gösteriyor
01 Eylül 2020 11:53
|DSÖ virüs ilacının kullanımını ikinci kez durdurdu
01 Eylül 2020 09:48
|DSÖ'den okulların açılması için dört maddelik tavsiye
01 Eylül 2020 08:05
|DSÖ: Sosyal faaliyetleri kontrolsüz açmayın
31 Ağustos 2020 22:23
|Rusya, toplu aşılama için tarih açıkladı
31 Ağustos 2020 15:54
|G20 ülkeleri arasında Çin hariç herkes küçüldü
31 Ağustos 2020 14:26
|Yunanistan, Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor
31 Ağustos 2020 14:21