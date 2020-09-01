1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'li araştırmacılar: Testi her pozitif çıkan bulaştırmayabilir

ABD'li araştırmacılar, Temmuz ayında Massachusetts, New York ve Nevada'da yeni tip korona virüs (Covid-19) için pozitif test edilen insanların yaklaşık yüzde 90'ının neredeyse sıfıra yakın viral yük taşıdığını açıkladı. Uzmanlar, bu kapsamda kullanılan PCR testlerinin çok hassas olduğunu öne sürerek, testlerin bulaşıcılık riski yüksek kişilere odaklanacak şekilde geliştirilmesini önerdi.
 01 Eylül 2020 20:22
Yazdır
ABD'li araştırmacılar: Testi her pozitif çıkan bulaştırmayabilir

ABD'li uzmanlar, Temmuz ayında Massachusetts, New York ve Nevada'da Covid-19 için için test edilen insanların yüzde 90'ının virüsün neredeyse hiç izini taşımadığını açıkladı.

Sağlık uzmanları, ABD'de Covid-19 için en yaygın kullanılan PCR testinin çok hassas olduğunu ve muhtemelen bulaşıcı olmadıkları için vücutlarında önemsiz miktarda virüs bulunan kişileri dışlamak için ayarlanması gerektiğini söyledi.

"TESTLERİN DÖNGÜ SAYISI ÇOK YÜKSEK OLDUĞUNDAN ÇOK KÜÇÜK MİKTARLARI TESPİT EDİYOR"

Bununla birlikte, bir kişiye virüs bulaşıp bulaşmadığına dair "evet" veya "hayır" cevabı veren PCR testi, hastanın vücudunda ne kadar virüs olduğunu söylemiyor. PCR testleri, virüsten gelen genetik maddeyi döngülerde analiz ediyor ve günümüzde kullanılan testler tipik olarak 37 veya 40 döngü sürüyor, ancak uzmanlar bu döngü sayısının çok yüksek olduğunu beliterek, risk oluşturmayan çok küçük virüs miktarlarını tespit ettiğini belirtti.

"TESTLER DAHA FAZLA RİSK OLUŞTURAN KİŞİLERE ODAKLANMALI"

New York Times'a konuşan doktorlar testlerde daha az döngü eşiği bulunmasını ve böylelikle daha fazla virüs içeren ve risk oluşturan kişilere odaklanılması gerektiğini söyledi.

Yeni tip corona virüs pandemisinin merkezi olan ABD'de şu ana kadar 6 milyon 200 bini aşkın vaka ve 187 bini aşkın virüs kaynaklı ölüm kaydedildi.

Öte yandan, geçen Perşembe günü 45 bin yeni vaka açıklayan ABD'de, Massachusetts ve New York'taki bulaşıcılık oranları ülke çapında geçerli olması halinde, bu insanların yalnızca yaklaşık 4 bin 500'ünün karantinaya alınması ve temas takibine katılmaya ihtiyaç duyabileceği anlamına geliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre pazar günü ABD'nin günlük pozitiflik oranı yüzde 8,62 idi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , Covid-19 için ABS testler yapan ülkelerin yeniden açılmadan önce günlük pozitif vaka oranın en az 14 gün boyunca yüzde 5 veya daha düşük kalması gerektiğini açıkladı.

Araştırmacılar, bu kapsamda çözümün en bulaşıcı Covid-19 taşıyıcılarına odaklanmak için ayarlanmış bir eşikle hızlı testlerin daha da yaygın bir şekilde kullanılması olduğunu önerdi. Ancak öneri, Beyaz Saray Corona virüs Görev Gücü'nün kısa süre önce güncellenen test yönergelerine tezat oluştururken, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) bu doğrultuda bir karar verdi.

CDC SEMPTOMLARI OLMAYANLARA TEST YAPTIRMAMASINI ÖNERDİ

CDC, geçen hafta yönergelerini değiştirerek; virüse maruz kalan ve semptomları olmayan kişilerin mutlaka bir test yaptırması gerekmediğini ancak bir doktora görünmesini önerdi. CDC, daha önce Covid-19 ile enfekte olduğu doğrulanan biriyle yakın temastan sonra test yapılmasını önermişti.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Avrupa'daki okullar koronavirüs ile nasıl başa çıkıyor?
01 Eylül 2020 20:22		 Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 18 milyonu geçti
01 Eylül 2020 18:35
Lavrov, Türkiye ile devam eden İdlib'deki çalışmaların ilerlediğini açıkladı
01 Eylül 2020 14:35		 Washington Post: Osmanlı'dan bu yana Türk ordusu ilk kez 5 ülkede faaliyet gösteriyor
01 Eylül 2020 11:53
DSÖ virüs ilacının kullanımını ikinci kez durdurdu
01 Eylül 2020 09:48		 DSÖ'den okulların açılması için dört maddelik tavsiye
01 Eylül 2020 08:05
DSÖ: Sosyal faaliyetleri kontrolsüz açmayın
31 Ağustos 2020 22:23		 Rusya, toplu aşılama için tarih açıkladı
31 Ağustos 2020 15:54
G20 ülkeleri arasında Çin hariç herkes küçüldü
31 Ağustos 2020 14:26		 Yunanistan, Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor
31 Ağustos 2020 14:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:44 - Kazmayı vurdukça, toprağın altından tarih fışkırıyor21:43 - Fatih'te tarihi caminin dış cephesine klima taktılar21:41 - Drift atan sürücüye 6 bin lira ceza21:40 - Terör örgütü YPG/PKK bir kız çocuğunu daha kaçırdı21:05 - Bu ildeki koronavirüs vaka artışı endişelendiriyor21:00 - PTT logolu otomobil ile kaçak alkol taşırken yakalandılar
20:58 - Google'dan Türkiye'deki reklamlara ek yüzde 5 kesinti20:55 - Türkiye - Özbekistan uçuşları yarın başlıyor20:54 - Batman Valisi'nden Cumhuriyet yazarı Özgentürk'e tepki20:36 - 30 Ağustos'a damga vuran gösteri 1,5 ayda hazırlandı20:33 - Boğaz ağrısı şikayeti hastaneye başvuruları artırdı20:31 - Kovid-19 kalbi tuttuğunda ölüm riski artıyor
20:22 - Avrupa'daki okullar koronavirüs ile nasıl başa çıkıyor?20:22 - ABD'li araştırmacılar: Testi her pozitif çıkan bulaştırmayabilir20:16 - Yerli füzeler aynı silah sisteminde toplandı20:04 - Bilim Kurulu Üyesi: En önemli şey teması azaltmak20:01 - Personelin testi pozitif çıktı, noterlik karantinaya alındı
19:55 - 10 eşekle başladılar! Şimdi talebe yetişemiyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ankara Niğde Otoyolu açılıyor, yol süresi 2 saat kısalacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca açıkladı: Vaka sayısının en çok arttığı 10 şehir
Hükümetten koronavirüste 2'nci dalga hazırlıkları
Polis ve bekçi tekme tokat kavga etti... İşte o anlar
Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verileceği tarih belli oldu
8 Ağustos'tan beri pozitifler bildirilmemiş
Bakan Selçuk'tan 'ücretsiz ders kitapları' açıklaması
Memurun dikkati 'dublörlü dolandırıcılığı' ortaya çıkardı
Kavga eden polis ve bekçi görevden uzaklaştırıldı
İkinci elde ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
Okul öncesinde yüzlerce öğretmen norm fazlası oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 1
Masterchef Esra 2
Endişe edecek bir durum yok 3
somer şef'in çin tuzunu övmesi 2
trol 1
somer sivrioğlu 2
Hastaneler tıklım tıklım 3
ruj 1
puanlama sistemi 3
covid 19 tedbirleri 2
SON İLANLAR
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kamu Denetçiliği Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 121 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi 55 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Geçici 2 İşçi Alacak
Burdur Tefenni Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Bartın İl Özel İdaresi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam