Türkiye - Özbekistan uçuşları yarın başlıyor
|01 Eylül 2020 20:55
|Yazdır
Türkiye ile Özbekistan arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile durdurulan tarifeli uçak seferleri yarın yeniden başlayacak.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, iki ülke arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan tarifeli yolcu seferlerinin yeniden başlatılması amacı ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin 24 Ağustos'ta yaptıkları görüşmelerde 2 Eylül'den itibaren uçuşların açılması kararı alındı.
Söz konusu görüşmelerde Kovid-19 salgını kapsamında ülkelerin almış oldukları önlemler değerlendirildi. Havalimanlarının ve hava yolu şirketlerinin uyması gereken kurallara yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuatlar hakkında Özbekistanlı yetkililere bilgi verilerek uçuşların yarından itibaren tekrar açılması için mutabakat sağlandı.
- Yabancı uyrukluların Ukrayna'ya girişine kısıtlama
Ayrıca Ukrayna Bakanlar Kurulu, yabancı uyrukluların Ukrayna'ya girişine kısıtlama getirdi.
Bakanlar Kurulu bu kapsamda, Türk vatandaşlarının ve havayollarının muhtemel mağduriyetlerini önlemek amacıyla NOTAM hazırladı. Buna göre, ülkeye girişine müsaade edilecek kişiler arasında Ukrayna vatandaşlarının eşleri ve çocukları, Ukrayna'da geçerli resmi çalışma izni olanlar, eğitim amacıyla Ukrayna'ya gelenler, silahlı kuvvetlerde askerlik hizmeti yapan ve Ukrayna'da geçici veya sürekli oturma iznine sahip kişiler yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bankacılık sektörünün aktifleri 5,6 trilyon lirayı aştı
01 Eylül 2020 15:04
|Türkiye, doğal gaz ticaret merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor
01 Eylül 2020 14:39
|TÜBİTAK, 'OZAN' için teknoloji transferine hazırlanıyor
31 Ağustos 2020 21:21
|Bakanlık, 47 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek
31 Ağustos 2020 19:26
|'GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi sonuç verdi'
31 Ağustos 2020 11:09
|Türkiye uzayın kapısını böyle açtı
31 Ağustos 2020 11:05
|İkinci çeyrekte büyüme rakamları açıklandı
31 Ağustos 2020 10:03
|'Projeye başladık, bir yılda yepyeni bir Dereli kuracağız'
31 Ağustos 2020 09:05
|Otomotiv sektörü temsilcilerinden ÖTV açıklaması
30 Ağustos 2020 19:40
|Türkiye savunmada iki yeni tesis kazandı
30 Ağustos 2020 18:31