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Türkiye - Özbekistan uçuşları yarın başlıyor

Türkiye ile Özbekistan arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile durdurulan tarifeli uçak seferleri yarın yeniden başlayacak.
 01 Eylül 2020 20:55
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Türkiye - Özbekistan uçuşları yarın başlıyor

Türkiye ile Özbekistan arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile durdurulan tarifeli uçak seferleri yarın yeniden başlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, iki ülke arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan tarifeli yolcu seferlerinin yeniden başlatılması amacı ile Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin 24 Ağustos'ta yaptıkları görüşmelerde 2 Eylül'den itibaren uçuşların açılması kararı alındı.

Söz konusu görüşmelerde Kovid-19 salgını kapsamında ülkelerin almış oldukları önlemler değerlendirildi. Havalimanlarının ve hava yolu şirketlerinin uyması gereken kurallara yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuatlar hakkında Özbekistanlı yetkililere bilgi verilerek uçuşların yarından itibaren tekrar açılması için mutabakat sağlandı.

- Yabancı uyrukluların Ukrayna'ya girişine kısıtlama

Ayrıca Ukrayna Bakanlar Kurulu, yabancı uyrukluların Ukrayna'ya girişine kısıtlama getirdi.

Bakanlar Kurulu bu kapsamda, Türk vatandaşlarının ve havayollarının muhtemel mağduriyetlerini önlemek amacıyla NOTAM hazırladı. Buna göre, ülkeye girişine müsaade edilecek kişiler arasında Ukrayna vatandaşlarının eşleri ve çocukları, Ukrayna'da geçerli resmi çalışma izni olanlar, eğitim amacıyla Ukrayna'ya gelenler, silahlı kuvvetlerde askerlik hizmeti yapan ve Ukrayna'da geçici veya sürekli oturma iznine sahip kişiler yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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