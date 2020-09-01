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CHP'li Vekil: TELE 1'i FETÖ'cü Akın İpek kurdurdu

CHP'yi destekleyen ve İBB tarafından fonlanan TELE 1 kanalının kuruluşundaki finans kaynağına ilişkin çok çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Yurt Gazetesinin sahibi Durdu Özpolat, TELE 1 kanalının FETÖ firarisi ve Koza Holding eski sahibi Akın İpek'in desteği ile kurulduğunu açıkladı. Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Yanardağ arasındaki polemiğe müdahil olan Özbolat, "TELE 1 Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır" ifadelerini kullandı. Merdan Yanardağ ise TELE 1'in finansmanına ilişkin somut veriler paylaşmadan "Arkasında ben varım. Halkın desteği var" dedi.
 01 Eylül 2020 21:52
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CHP'li Vekil: TELE 1'i FETÖ'cü Akın İpek kurdurdu

Gzeteci Cüneyt Özdemir ile TELE 1 kanalının kurucusu Merdan Yanardağ'ın sosyal medya üzerinden girdikleri polemik medya ve siyaset dünyasını sarsan iddiaları gündeme getirdi.

"Bu kanalın arkasında kimler var"

Gazeteciler.com'da yer alan haberlerden derlenen bilgilere göre; Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında yaptığı yayında CHP'yi eleştirmesi üzerine CHP yanlısı TELE 1 televizyonunun kurucusu ve sahibi Merdan Yanardağ, Özdemir'e hakaretler etti. Cüneyt Özdemir de bunun üzerine Yanardağ'a "TELE 1 televizyonunu nasıl kurdun, kaynağı nereden buldun ve nasıl finanse ediyorsun? Bu kanalın arkasında kim ya da kimler var?" sorularını yöneltti.

Özdemir'e hakaretler yağdırdı

Merdan Yanardağ da sorular üzerine Özdemir için, "FETÖ yanaşması", "korkak bir soytarı", "tam bir cahil" hakaretleriyle karşılık verdi. Ağır hakaretlere maruz kalan Özdemir Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün panikle ve telaşla bana saldıran bu insanların gerçek yüzünü duayen, saygı duyduğumuz gazeteciler de görecektir ve kendilerine mesafe koyacaktır eminim. Yoksa bu kirli insanlar onların da tertemiz geçmişlerini lekeleyecektir. Gördüğünüz gibi hiçbir gerçek gizli kalmıyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özbolat: Akın İpek Kurdurdu

Merdan Yanardağ ve Cüneyt Özdemir arasında yaşanan tartışmaya Yurt gazetesinin kurucusu olan CHP Milletvekili Durdu Özbolat da müdahil oldu. Sahibi olduğu Yurt gazetesini Merdan Yanardağ'a kurduran ve daha sonra Yanardağ'ı kendisini dolandırmakla suçlayan CHP'li Özbolat yayınladığı açıklamada çok çarpıcı iddialar gündeme getirdi. Özbolat gazetesi Yurt'un web sitesinden yayınladığı açıklamada, "Tele 1 Akın İpek'in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır, bizim böyle kaynaklarımızın olmadığı ise açıktır" denildi.

Akın İpek iddiasına yanıt: Halkın desteği var

İddialar üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Yanardağ TELE 1'in finansmanına ilişkin somut veriler paylaşmadan "Arkasında ben varım. Arkadaşlarım var. Çalışanlar var. Halkın desteği var" dedi.

"Benden 2 bin lira maaş istiyordu medya patronu oldu"

CHP eski Milletvekili ve işadamı Durdu Özbolat, sahibi olduğu Yurt gazetesini 2012'nin Ocak ayında kurdu. Bir dönem PKK yanlısı Özgür Gündem gazetesinde yöneticilik yapan, ardından da Tuncay Özkan'ın Kanal Türk kanalında üst düzey görevler alan Merdan Yanardağ ise Yurt gazetenin kurucu genel yayın yönetmeni. CHP yanlısı yayınlar yapan Yurt'u üç yıl boyunca çıkaran Yanardağ gazeteden olaylı bir şekilde ayrıldı ve taraflar birbirlerine ağır ithamlarda bulundu. Durdu Özpolat, Merdan Yanardağ'ın Yurt gazetesi ve Yurt TV'de yaptıkları ile ilgili 28 Kasım 2019 günü verdiği röportajda şunları söylemişti: Gazete 2011 sonu ile 2012 yılı başında yayın hayatına başladı. TV için gelen Merdan Yanardağ gazete ile meşgul oldu. TV'yi unuttu. Şimdiki eşi dahil, yakınlarını yüksek maaşlarla işe başlattı. Günde 80 bin gazete basıyordu. Satış da 15-20 bin idi. Ama sonradan öğrendim ki, tirajı 55 bin göstermek için, bayiden gazete satın almışlar. Günde 30-35 bin gazete hurdaya, hurda geliri de başkalarına gitmiş. Her gün tiraj artıyor. Viski ve şampanyalar patlıyor. Meğerse bayiden aldığı gazeteleri, bir hurdacı ile anlaşarak paketi açılmadan yolluyormuş. Bunu tespit ettim. Kendisine söyledim. Gazete çalışanlarından bir grup sendikalı olmasını istiyordu. Merdan Yanardağ da buna razı olmadığımı söylüyormuş. O gün Merdan Yanardağ ve çalışanları topladım. Sendikaya evet diyeceğimizi söyledim. Bu hoşuna gitmedi. Dağıtımı da Yay Sat'a aktardım. Tiraj satın alamayacağını anlayınca, sendika imzası günü gayri ahlaki bir davranışla 24 saatte gazeteden ayrıldı. Yazarları istifaya çağırdı. İsim hakkını almıştım. Ama internet şifrelerini götürdü. İşi kilitledi. Gazetenin çıkmaması için elinden geleni yaptı. Teminat senedini evime haciz gönderdi. Halen mahkemeliğiz. Netice, benden 2 bin lira maaş ile iş isteyen Merdan Yanardağ medya patronu oldu."
Memurlar.Net
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